KaÃ¯s SaÃ¯ed visite le domaine de Henchir Enfidha et ordonne des enquÃªtes sur des actes de vandalisme

Kaïs Saïed visite le domaine de Henchir Enfidha et ordonne des enquêtes sur des actes de vandalisme

Ce dimanche 10 novembre 2024, à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Arbre, le président Kaïs Saïed s’est rendu sur le site de Henchir Enfidha, propriété de l’État tunisien. Sur place, il a parcouru l’ensemble de ce complexe agricole, autrefois voué à une production diversifiée, incluant des cultures fourragères, des légumes, des arbres fruitiers, et abritant également des milliers d’oliviers, ainsi que des installations d’élevage de volailles, de bovins et de moutons. Le site disposait aussi d’une station de conditionnement et d’emballage destinée à l’exportation.

Au cours de sa visite, le Président a constaté des dégradations systématiques ayant affecté toutes les infrastructures du domaine, désormais en ruines. Face à ce constat alarmant, il a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire afin d’identifier et de traduire en justice toute personne impliquée dans la dilapidation des fonds publics et l’exploitation abusive de la main-d’œuvre.

Le chef de l’État s’est ensuite rendu au théâtre municipal de Sousse, où il a également constaté des actes de vandalisme qui perdurent depuis plusieurs années. Il a pointé du doigt des études « scientifiques » inadéquates et un manque de suivi, ayant conduit ce bâtiment à devenir un lieu de délinquance, propice aux activités illégales. Le président a émis des directives pour accélérer les mesures nécessaires à la réhabilitation du site, insistant sur la nécessité d’agir rapidement pour restaurer ce lieu culturel et mettre fin à ces irrégularités.

Gnetnews