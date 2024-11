Kaïs Yaâkoubi : « Je n’ai pas d’ambition pour le banc de la sélection »

La sélection tunisienne de football, déjà qualifiée pour la CAN 2025, disputera le dernier match de la phase des qualifications, ce soir au stade Hammadi Agrebi de Rades face à la Gambie.

Le sélectionneur national Kaïs Yaâkoubi a indiqué à cette occasion que l’équipe prendra ce match « très au sérieux » et su’il n’est pas du tout question de jouer pour la formalité.

Arrivé à son poste pour remplacer Faouzi Benzarti, l’actuel sélectionneur garde les pieds sur terre et affirme : « Je n’ai pas d’ambition pour rester sur le banc de l’équipe nationale. Je suis convaincu que la Fédération est à la recherche d’un autre profile. Je suis tout à fait conscient de ça et je le vit tranquillement ».

Quant à l’effectif et la concurrence qui se fait rude dans quasiment tous les compartiments du jeu, pour Yaâkoubi les choses sont claires : « La sélection n’est pas un club. Nous gérons les meilleurs joueurs du pays dans chaque poste. Il n’y a pas de places gagnées à l’avance. Pour être titulaire, il faut le mériter. Les joueurs le savent, l’acceptent et c’est ce qui va hausser le niveau durant les entraînements et rendre l’équipe plus compétitive « .

