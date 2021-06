Kaïs Yaâkoubi : « Chaâbeni ? Personne n’aurait fait mieux »

Invité sur le plateau de Carthage+, Kaïs Yaâkoubi est revenu sur l’élimination de l’Espérance Sportive de Tunis en ligue des champions d’Afrique face à Al Ahly. Pour l’ex coach du CA Bizertin, les choses sont claires : « Mouine Chaâbeni a obtenu le maximum possible de l’effectif qui lui a été confié. Aujourd’hui, l’Espérance n’a pas un compartiment offensif de qualité. Khalid ? Il est clair sous les yeux de tout le monde qu’il n’a pas le niveau, tout comme Tougaï. Les Algériens ? Avec tous mes respects, il n’y a pas grand chose. La question qui se pose est la suivante : Qui recrute à l’Espérance ? On ne sait pas. Maintenant, la plaie est ouverte. Il faut la soigner et ne plus refaire les mêmes erreurs ».

