Kaïs Yaâkoubi : « Deux points perdus ! La vieille garde sera très utile »

Le coach du Club Africain a déclaré après le match nul obtenu contre le Stade Tunisien dans le cadre de la trieizième journée de la Ligue 1 Professionnelle que son équipe a perdu deux points : « Nous avons bien joué et produit beaucoup d’occasions. Ce résultat ne nous convient pas et la situation reste difficile. Le retour de la vieille garde nous sera très bénéfique lors de la phase retour. La trève va nous permettre de bien travailler et remonter la pente ».

