Kaïs Yaâkoubi : « La situation est catastrophique »

Un match. Une défaite. La huitième depuis le début de la saison. Pour le nouveau coach du Club Africain, Kaïs Yaâkoubi, la situation est « catastrophique ». Interrogé après le revers essuyé contre l’Olympique de Béja (2/0), le technicien a déclaré : « L’équipe est livrée à elle même. Nous travaillons dans l’absence quasiment totale de l’administration. Le Club Africain est comme une famille sans père. Les joueurs sont largués. Ils n’assimilent plus les consignes et sont tactiquement et techniquement perdus ».

GnetNews