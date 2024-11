Kamel Iddir : « Notre mission prendra fin en janvier »

Invité de l’émission Dimanche Sport, le président de la Fédération tunisienne de football a déclaré que la mission de l’actuel bureau fédéral prendra fin le 31 janvier 2025 : « Nous pensons pouvoir assurer convenablement notre tâche. À cette date, nous allons organiser des élections pour choisir un nouveau président ».

Mais, avant celà, Iddir a aussi parlé du championnat et aussi des difficultés rencontrées par les arbitres et des réclamations des clubs : » Les difficultés logistiques et financières sont quasiment franchies. La VAR sera à nouveau disponible vers la fin du mois de décembre. Nous rappelons aussi que la FTF souffre d’un déficit de huit millions de dinars ».

Concernant l’équipe nationale, Iddir a dribblé la question portant sur le nom du futur sélectionneur mais il a recommandé : « D’après ce qui se passe, il vaut mieux que le prochain entraîneur soit étranger ».

GnetNews