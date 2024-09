Kamel Maddouri en visite en Chine pour le Forum de coopération sino-africaine

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, effectue une visite en République populaire de Chine du 2 au 6 septembre 2024 pour participer au sommet du Forum de coopération sino-africaine.

Le sommet de cette année, intitulé « Unis pour promouvoir la modernisation et bâtir une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun », réunit plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains. Les discussions porteront sur des thèmes importants tels que la gouvernance, l’industrialisation, la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que sur la construction de qualité dans le cadre de l’initiative « La ceinture et la route ».

Kamel Maddouri est accompagné dans cette visite par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

