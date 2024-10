Kamel Maddouri plaide pour un renforcement de la qualité des services publics

Ce mardi 1er octobre 2024, le Chef du Gouvernement, M. Kamel Maddouri, a accueilli au Palais du Gouvernement à la Kasbah, M. Noomen Nairi, directeur général en charge de la qualité du service public à la présidence du gouvernement.

Lors de cette rencontre, M. Maddouri a pris connaissance du trentième rapport annuel sur la qualité des services publics. Le Chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité de prêter une attention particulière aux observations et recommandations contenues dans ce rapport. Il a appelé à prendre les mesures appropriées pour remédier aux lacunes identifiées et promouvoir les aspects positifs à l’échelle des différentes structures publiques.

M. Maddouri a également donné des instructions pour intensifier les efforts visant à améliorer la qualité des services administratifs et à renforcer la relation entre l’administration et les usagers. Il a particulièrement souligné l’importance d’améliorer les conditions d’accueil des citoyens et d’assurer un traitement efficace et rapide de leurs demandes.

Le Chef du Gouvernement a évoqué la nécessité de simplifier davantage les procédures, d’accélérer la numérisation de l’administration et a exhorté les ministères à mieux organiser le fonctionnement des services publics qui leur sont attribués. Il a aussi insisté sur l’importance de former le personnel et d’améliorer leurs conditions de travail pour développer leur performance et les inciter à respecter leurs obligations professionnelles, tout en mettant en avant le rôle essentiel de l’administration dans le processus de développement global du pays.

Gnetnews