Kamel Maddouri reçoit deux jeunes entrepreneurs développant des solutions technologiques souveraines en IA et gestion des données

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a reçu ce mardi au Palais de la Kasbah, Jihad Hannachi et Rabii Saïdi, deux jeunes entrepreneurs à la tête d’une start-up spécialisée dans le développement de technologies souveraines dans les domaines de la gestion des données et de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre fait suite aux décisions prises lors du Conseil ministériel du 30 novembre 2024, axées sur la simplification et la numérisation des procédures administratives. À cette occasion, un appel avait été lancé aux start-ups tunisiennes pour soumettre des projets et propositions visant à développer des services numériques au profit de l’administration.

Une initiative saluée par le chef du gouvernement

Kamel Maddouri a exprimé son admiration pour l’engagement volontaire et responsable de la start-up dans cette démarche, qu’il considère comme une concrétisation de la vision du Président de la République, centrée sur le rôle créatif et innovant de la jeunesse tunisienne. Il a salué la qualité des activités de l’entreprise et les perspectives prometteuses qu’elle offre, tant sur le plan national qu’international. Le chef du gouvernement a également réaffirmé le soutien inconditionnel de l’État à ce type d’initiatives, qui illustrent l’autonomisation et enrichissent le paysage économique et institutionnel du pays.

Un parcours inspirant au service de la numérisation

Lors de l’entretien, les deux jeunes entrepreneurs ont partagé leur parcours académique et professionnel, marqué par une formation universitaire en Tunisie et la création de leur start-up au sein du pôle technologique de Jendouba. Bien que leur entreprise ait connu un succès notable à l’international, notamment en Europe, ils ont choisi de revenir en Tunisie pour contribuer à la transformation numérique et au développement des services publics.

Des propositions concrètes pour la transformation digitale

Les fondateurs de la start-up ont présenté un ensemble de propositions pratiques et innovantes, comprenant la conception de programmes, de bases de données et de logiciels permettant un suivi instantané et efficace des projets aux niveaux central et régional. Ces solutions visent à accélérer la numérisation des services administratifs tout en les rendant plus accessibles aux citoyens.

Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement de promouvoir l’innovation locale et de valoriser les compétences tunisiennes dans le cadre du processus de transformation numérique et de modernisation de l’administration.

