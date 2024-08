Kamel Maddouri reçoit l’ambassadeur de Chine en Tunisie

Le chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a accueilli ce mardi 20 août 2024, au Palais du Gouvernement de la Kasbah, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li.

Lors de cette rencontre, les discussions ont principalement porté sur la participation de la Tunisie au Forum de coopération sino-africaine qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre prochain. Ce forum réunira des chefs d’État et de gouvernement africains autour du thème : « Coopération pour la modernisation et construction d’une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir partagé ».

Maddouri a salué les relations exceptionnelles entre les deux pays, mettant en avant le dynamisme accru de ces relations suite à la visite d’État historique du Président de la République en République Populaire de Chine. Il a également souligné l’ancienneté des relations diplomatiques, établies depuis 1964, et exprimé la volonté de la Tunisie de les renforcer, notamment dans le domaine économique, pour le bénéfice mutuel des deux nations et de leurs peuples amis.

Pour sa part, l’ambassadeur chinois a transmis les félicitations de son homologue, le Premier ministre chinois, à M. Maddouri pour sa nomination à la tête du gouvernement tunisien. Il a également souligné le niveau élevé de coopération entre la Tunisie et la Chine et a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à collaborer étroitement et d’élever le niveau de coopération bilatérale tout en soutenant les perspectives futures.

Gnetnews