Kamel Maddouri rencontre le Directeur Général du Fonds de Développement Sino-Africain

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a rencontré ce mercredi 4 septembre 2024, au sein de sa résidence à Pékin, M. Shi Wenjun, Directeur Général du Fonds de Développement Sino-Africain (CADF), un organe de la Banque Chinoise de Développement (BDC).

Au cours de cette rencontre, M. Maddouri a salué les relations exceptionnelles entre la Tunisie et la Chine, soulignant le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également rappelé la récente visite d’État du Président Kaïs Saïed, qui a abouti à l’annonce d’une partenariat stratégique global entre la Tunisie et la Chine, et a réaffirmé l’importance d’un partenariat fructueux et bénéfique pour les deux parties.

Le dialogue a porté sur les opportunités d’investissement entre le fonds et la Tunisie, en mettant l’accent sur les incitations et avantages offerts par le climat des affaires tunisien. M. Maddouri a assuré que son gouvernement travaille activement à résoudre les problèmes qui pourraient entraver la réalisation de projets chinois en Tunisie, et à garantir leur succès.

Le Chef du gouvernement a également invité M. Shi Wenjun à visiter la Tunisie dans un avenir proche pour discuter de l’utilisation des mécanismes du Fonds de Développement Sino-Africain dans la création de projets en Tunisie.

De son côté, M. Shi Wenjun a exprimé la volonté du fonds de financer des projets de développement en Tunisie, soulignant que le pays bénéficie d’une position stratégique qui en fait une porte d’entrée vers l’Afrique.

Gnetnews