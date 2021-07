Karim Aouadhi : « Tout reste à faire pour Youssef Eulmi »

Invité par IFM, l’ex milieu de terrain du Club Africain a parlé de la situation des Rouges et Blancs et de la saison passée, au terme de laquelle l’équipe a obtenu le maintien à la dernière journée. Karim aouadhi a remercié le nouveau bureau directeur et a commenté ainsi le travail du président Youssef Eulmi : « C’est une des meilleures personnalités clubistes. Il a beaucoup de qualités et il est arrivé au meilleur moment. Il a remis le club sur les rails, mais tout reste à faire pour que le CA revienne là où il mérite ».

GnetNews