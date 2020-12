Kasserine: Des manifestants ont organisé un sit-in au siège de la société Sergaz

Des manifestants ont pris d’assaut le siège de la société de gazoducs Sergaz, situé à Majel Bel Abbès dans le gouvernorat de Kasserine afin d’y organiser un sit-in.

Ils exigent la mise en place d’accords en faveur des diplômés de l’enseignement supérieur, habitants aux alentours de la société pour qu’ils puissent intégrer la société et les aider à créer des projets de développement.

Des unités de l’armée et de la garde nationale sont actuellement présents sur les lieux et sécurisent l’installation, les ouvriers et les employés de la société.

Aucune dégradation de matériel ou d’équipement n’a été relevée et les protestataires ont quitté les lieux sans résistance.

Gnetnews