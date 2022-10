Kasserine: Des millimes convertis en or destinés à la vente

Deux Tunisiens et deux Algériens ont été interpellés vendredi 28 octobre par les unités de sécurité au district de la sûreté nationale à Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine).

Selon une source sécuritaire qui s’est exprimé sur les onde de la radio Mosaïque FM, les individus avaient en leur possession 340 pièces de 10 et 20 millimes modifiés et prêts à la vente à l’étranger en tant que pièces en or.

Un pèse poids utilisé pour la pesée de l’or en plus de devises étrangères et des téléphones portables ont été découvert par les policiers.

Le ministère public a ordonné l’arrestation des suspects pour formation d’une bande, destruction de monnaie et falsification.

Gnetnews