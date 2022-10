Kebaïer perd le de Derby de Casa : « Nous devons profiter de la pause »

Le coach tunisien du Raja de Casablanca a concédé la défaite dimanche face aux voisins du Wydad. Mondher Kebaïer a déclaré : « Nous avons dominé notre adversaire après le pénalty raté. Nous étions très appliqués et agressifs mais nous n’avons pas été cyniques devant la cage adverse. A ce niveau là, si on ne concrétise pas on risque gros et on l’a payé en encaissant deux buts. C’est une défaite très amère mais nous n’avons pas à en rougir. Mes joueurs ont des qualités exceptionnelles et ils vont redresser la tête. Avec la pause du Mondial, nous aurons le temps nécessaire pour bien travailler et se préparer pour affronter le reste de la compétition avec beaucoup d’organisation et d’envie d’aller jusqu’au bout ».

