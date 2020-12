KÃ©bili et MÃ©denine: Couvre-feu de 16h Ã  5h

Kébili et Médenine: Couvre-feu de 16h à 5h

Suite aux affrontements violents intervenus le week-end dernier dans la localité de Aïn Skhouna, Il a été décrété un couvre-feu dans les délégations de Béni Khdech et Douz, s’étalant de 16h à 5h du matin. Cette décision a été prises par Habib Chouat et Moncef Chlaghmia, gouverneurs respectifs de Médecine et Kébili.

Cette nouvelle mesure est entrée en vigueur depuis ce lundi soir et ce prolongera jusqu’à nouvel ordre. Les personnes nécessitant une intervention médicale urgente ainsi que les travailleurs de nuits seront bien sur exemptés de cette décision.