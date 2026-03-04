Kelibia : la Garde nationale mobilisée pour retrouver six pêcheurs disparus en mer

04-03-2026

Un bateau de pêche parti du port de Kelibia le 24 février dernier n’a toujours pas regagné son port d’attache. À son bord, six pêcheurs dont on est sans nouvelles depuis plusieurs jours.

Selon le colonel Houssemeddine Jebabli, porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, le signalement de la disparition est parvenu aux unités de la garde maritime le 1er mars. Des opérations de recherche et de patrouille en mer ont été immédiatement déclenchées, appuyées par un hélicoptère de la Garde nationale chargé de missions de surveillance aérienne pour tenter de localiser l’embarcation.

Les autorités poursuivent activement leurs recherches et restent mobilisées pour retrouver les six marins disparus.

