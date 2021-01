Khaled Touati : « Chiboub a détruit le Club Africain »

L’ancien attaquant du Club Africain, Khaled Touati, a déclaré, samedi sur les ondes d’Express FM, que Slim Chiboub est la principale cause des problèmes du CA : « Avec le pouvoir qu’il avait, il a nui à tous les adversaires de l’EST. Je pense qu’il a détruit le Club Africain. Il faut beaucoup de temps pour se remettre après une guerre. C’est pour cela qu’on ne s’est toujours pas relevé et que le club a perdu son identité. Il recrutait les joueurs intransférables et les arbitres le craignaient. Avant son arrivée, le club de Bab Souika n’avait remporté que sept championnats. Ensuite, ils le remportaient avant le coup d’envoi de la saison. Ils disent que Zahmoul a privé l’Espérance de Tunis du cinquième but mais ils oublient que c’est grâce à lui qu’ils ont inscrit les trois premiers buts ».

Concernant le derby de dimanche, Touati s’est montré optimiste : « Je m’attends à un hold up de la part des notres. Je m’attends à une victoire sur le score d’1 à 0 pour le club de Bab Jedid ».