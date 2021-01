Khalid Abdul Basit : « Je ferai tout pour que l’EST atteigne ses objectifs »

Le nouvel attaquant de l’Espérance Sportive de Tunis, Khalid Abdul Basit a déclaré au site officiel: « J’ai été directement contacté par la direction espérantiste. Ensuite, les négociations se sont poursuivies avec mon agent qui m’a fait savoir que j’ai l’opportunité de rejoindre un grand club. Un accord a été rapidement trouvé et me voilà au Parc B. Je sais que l’EST est un très grand club qui a remporté 30 championnats. J’ai regardé la finale de la C1 de 2011 durant laquelle Afful a inscrit le but de la victoire. J’ai trouvé une bonne ambiance ici et je compte me donner à fond pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs ».