Gaza affiche des scènes d’apocalypse, le conflit ne pourrait être réduit à sa simple dimension humanitaire !

L’Occident continue à soutenir, corps et âme, Israël, lui reconnaissant son droit à l’auto-défense, et lui donnant un blanc seing pour perpétrer son génocide ethnique à Gaza, à travers un pilonnage aveugle et anarchique, d’une violence jamais connue.

L’offensive israélienne qui entame sa troisième semaine, a fait, jusque-là, des milliers de martyrs, de blessés, des dizaines de milliers de déplacés et de sans abris, près de 1,5 mille martyrs encore sous les décombres, n’ayant pu être extirpés, faute de moyens, et 50 % des bâtiments et constructions détruits.

Sans compter, les avertissements et les alertes lancés par Tsahal pour l’évacuation des hôpitaux, qui regorgent de malades, blessés, et martyrs, et où des milliers de Gazaouis ont trouvé refuge…alors que 7 hôpitaux, et 25 centres de santé de base sont, depuis quelques jours, hors service…

L’enclave qui a vu, ce week-end, un début d’acheminement des aides au compte-goutte, est privée de tout : vivres, médicaments, fuel, électricité, eau…

Entretemps, les dirigeants occidentaux continuent à affluer vers Israël. Demain, mardi 24 Octobre, c’est autour du président français, Emmanuel Macron, de s’y rendre, quelques jours après le président américain, Joe Biden, et la présidente du Conseil italien, Georgia Meloni. La visite de Macron intervient dans la foulée, de celle de la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et avant elle, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Les hauts responsables européens, se sont rendus, eux ce week-end, à Washington DC. Le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont fait le déplacement à la capitale fédérale américaine, où ils ont rencontré lé président américain, Joe Biden, et son chef de département d’Etat, Anthony Blinken.

Ce ballet diplomatique semble avoir un seul but, confirmer le soutien « des démocraties occidentales », à la guerre dévastatrice contre la Palestine, à l’heure où le gouvernement de Netanyahu et l’état-major israélien qui annoncent, depuis plusieurs jours, l’imminence de l’invasion terrestre, tergiversent, et sont déchirés par les divisions, au sujet de l’envoi de leurs chars et leurs soldats à une enclave palestinienne, affichant, déjà, des scènes d’apocalypse.

Pour se faire une conscience, le monde dit « libre » et « civilisé », dit se soucier de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et appelle à accélérer l’acheminement des convois humanitaires.

Dans une conférence de presse, ce lundi, au Luxembourg avant la réunion des ministres des Affaires étrangères, Borrell a déclaré que « 100 camions devraient accéder, quotidiennement, à Gaza, les 20 camions sont insuffisants », après le déblocage des convois humanitaires ce week-end, permettant à 37 camions d’accéder, entre samedi et dimanche, à l’enclave exsangue.

Les Gazaouis, dont la détresse est imprescriptible, disent ne pas avoir besoin de nourriture, mais juste d’un lieu sûr, où ils seront à l’abri du déluge de bombes qui se déversent sur eux 24h/24H…la situation est catastrophique, aux dires des agences onusiennes, l’entité sioniste et ses alliés font tout pour qu’elle en soit ainsi, mais il est indécent de réduire le conflit à sa simple dimension humanitaire.

Gnetnews