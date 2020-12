L1-J01 : Le champion en Ã©chec ! L’ESS Ok et victoire historique de Rejiche

L1-J01 : Le champion en échec ! L’ESS Ok et victoire historique de Rejiche

Cinq matchs comptant pour la première journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce dimanche. L’AS Rejiche a gagné son premier match avec l’élite. L’Etoile du Sahel s’est imposé à Bizerte et l’ES Tunis a été tenu en échec par l’AS Soliman.

Voici tous les résultats :

AS Rejiche – US Tataouine : 2/0

CA Bizertin – ES Sahel : 1/2

Stade Tunisien – Olympique de Beja : 2/2

ES Metlaoui – US Ben Guerdane : 0/0

ES Tunis – AS Soliman : 2/2

GnetNews