L1-J01 : L’Etoile du Sahel tacle la la TVN

Le coup d’envoi de la saison 2020/2021 sera donné ce dimanche 6 décembre. La Télévision Tunisienne n’a pas programmé le match qui aura lieu au Bssiri entre le Club Athlétique Bizertin et l’Etoile Sportive du Sahel. Un choix qui a été contesté, dans un communiqé publié par la direction de l’ESS : « Quels sont les critères de sélection ? Nous appelons la TVN à faire plus d’efforts dans ces conditions difficiles, surtout que les supporters n’ont pas le choix que de suivre leurs clubs à la télé. Nous réclamons des précisions et nous voulons que les choix soient faits uniquement selon l’importance des matchs ».

GnetNews