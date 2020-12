L1 – J02 : L’EST s’impose Ã  Ben Jannet ! le ST OK, le CSS freinÃ©

L1 – J02 : L’EST s’impose à Ben Jannet ! le ST OK, le CSS freiné

L’Espérance Sportive de Tunis a remporté le choc de la deuxième journée de la Ligue 1 Professionnelle, face à l’Union Sportive Monastirienne (1/0). Les « Sang et Or », qui ont dominé la majeure partie de la rencontre, ont trouvé la faille grâce à Hamdou El Houni. Ce dernier a dribblé la défense avant de battre Ben Said d’une frappe de loin.

A noter que Mohamed Ali Ben Romdhane a raté un penalty durant la première période.

Dans les autres matchs du jour, le Club Sportif Sfaxien a été tenu en échec par l’US Tataouine et le Stade Tunisien a battu le Club Athlétique Bizertin 2 à 0 grâce à des buts de Ait Malek (19′) et Ben Kheis (28′).

Mouîne Chaâbani (EST) : « Nous avons assuré l’essentiel en décrochant trois points importants pour l’équipe. Rater un penalty n’est pas grave quand tu réagis positivement. La pression ? Si tu ne la supportes pas, tu ne peux pas travailler à l’EST ».

Lassâad Jarda (USMO) : « L’EST était meilleure que nous en première période. Après la pause, nous avons raté trois occasions. Ce match fait partie du passé. Il faut penser à l’avenir. Le calendrier ? ça ne nous dérange plus. Quand tu fais partie des grands, tu joues deux fois par semaine ».

