L1 – J07 : L’EST domine l’ASR, le CSS tombe à Ben Guerdane

L’Espérance Sportive de Tunis a battu l’Avenir Sportif de Rejiche 2 à 0, dimanche après-midi à Rades, dans le cadre de la septième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les buts « Sang et Or » ont été marqués par Fady Ben Choug (45′) et Alaeddine Marzouki (63′).

Ce succès permet aux champions de Tunisie de conforter leur première place du classement devant l’US Ben Guerdane qui s’est imposée, sur sa pelouse, face au Club Sportif Sfaxien 1 à 0 grâce à un but de Mohamed Amine Hamrouni (10′).

Dans le dernier match du jour, l’Union Sportive Monastirienne s’est imposée face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise 1 à 0. Junior Mbélé a inscrit l’unique but de la rencontre à la 66ème minute.

GnetNews