L1-J08 : L’ES Metlaoui domine le CS Sfaxien

Rine ne va plus au Club Sportif Sfaxien. Pour le compte du match en retard de la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle, les Noirs et Blancs ont concédé la défaite face à l’Etoile Sportive de Metlaoui (2/1). Les buts de l’ESM ont été marqués par Frioui et Gmach, alors que Nakkache a été l’auteur du but du CSS.

GnetNews