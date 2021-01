L1-J10 : Khenissi dÃ©chainÃ© ! L’EST gagne, le CS Sfaxien aussi

L1-J10 : Khenissi déchainé ! L’EST gagne, le CS Sfaxien aussi

Les deux premiers matchs comptant pour la dixième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mardi. Leader de la compétition, l’Espérance Sportive de Tunis s’est déplacée sur le terrain de l’Olympique de Béja. Les joueurs de Chaâbeni se sont imposés (1/4). Doubél de Khenissi et réalisations de Benghith et Badri.

Au Mhiri de Sfax, le CSS a reçu l’ES Metlaoui. Les joueurs de Boujelbene ont assuré l’essentiel en s’imposant (2/1) grâce à Moncer Chaouat.

Le classement :

ES Tunis 22

CS Sfaxien 17

US Ben Guerdane 16

ES Sahel 14

AS Soliman 14

ES Metlaoui 14

Stade Tunisien 12

AS Rejiche 12

Olympique de Beja 10

CA Bizertin 9

US Monastir 8

US Tataouine 8

Club Africain 7

JS Kairouan 1

GnetNews