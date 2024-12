L1-J12 : Le ST facile ! L’USMo leader et premier succÃ¨s du CAB

L1-J12 : Le ST facile ! L’USMo leader et premier succès du CAB

Quatre matchs comptant pour la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce vendredi. Au Bardo, le Stade Tunisien a balayé l’Olympique de Beja (3/0). Un succès qui permet aux joueurs de Kanzari de revenir sur le podium à égalité de points avec le Club Africain.

Le nouveau leader est l’Union Sportive de Monastir qui est allée s’imposer (0/1) sur le terrain de l’AS Solimane. C’est sur ce même score que le CA Bizertin a dominé l’EGS Gafsa, obtenant ainsi sa première victoire de la saison.

A Gabes, l’ASG a fait match nul avec l’US Ben Guerdane (0/0).

Classement

1- US Monastirienne 26pts (12j)

2- Club Africain 24pts (11j)

3- Stade Tunisien 24pts (11j)

4- Espérance de Zarzis 23pts (11j)

5- Espérance de Tunis 19pts (10j)

6- Olympique de Béja 18pts (12j)

7- Club Sportif Sfaxien 17pts (10j)

8- Etoile du Sahel 17pts (11j)

9- JS Omrane 13pts (11j)

10- AS Gabés 12pts (12j)

11- ES Métlaoui 11pts (11j)

12- US Ben Guerdane 11pts (12j)

13- AS Soliman 9pts (12j)

14- CA Bizertin 8pts (12j)

15- US Tataouine 6pts (11j)

16- EGS Gafsa 4pts (11j)