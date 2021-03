L1 – J16 : L’ESS et le ST retrouvent le sourire

L’Etoile Sportive du Sahel a renoué avec la victoire, dimanche, à l’occasion de la réception de l’Avenir Sportif de Soliman, dans le cadre de la 16ème journée du championnat. Les joueurs de Dridi se sont imposés 2 à 0 grâce à des buts de Zerdoum (45′) et de Meziani (93′). Le Stade Tunisien a également pansé ses plaies en battant la lanterne rouge, la JS Kairouan, sur le même score (2/0). Messaâdi (25′) sur penalty et Ait Malek (68′) ont inscrit les buts stadistes.

Le Club Athlétique Bizertin et l’ES Metlaoui se sont quittés sur le score d’un but partout tandis que l’Olympique de Beja et l’AS Rejiche se sont neutralisés (0/0).

A noter que le choc du jour, entre le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien, débutera à 16h15.

GnetNews