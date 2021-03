Ligue 1 – J18 : Voici les formations probables

Les cinq derniers matchs de la 18ème journée de la Ligue 1 Professionnelle auront lieu ce dimanche. Le Club Africain recevra l’Union Sportive de Ben Guerdane au stade de Rades à partir de 16h15. Le CA Bizertin et l’Olympique de Beja accueilleront, respectivement, l’US Monastir et l’US Tataouine. Dans les deux autres rencontres, la JS Kairouan affrontera l’AS Rejiche et l’ES Metlaoui sera opposée à l’AS Soliman.

Compos probables :

CA : Dkhili, Agrebi, Laâbidi, Abderrazzek, Zghada, Khalil, Ben Yahia, Taoues, Kassab, Chamakhi, Compaoré.

USBG : Ayari, Tlili, Hamrouni, Mhadhebi, Akremi, Mhamedi, Lulua, Banga, Zekri, Brigui, Dahnous.

CAB : Mathlouthi, Kchok, Ben Fredj, Doumbia, Sassi, Trabelsi, Sabo, Boudrama, Dridi, Bangoura, Jendoubi.

JSK : Hazgui, Ngorane, Charfi, Chortani, Diakité, Ziadi, Ragoubi, Romdhani, Haddad, Helali, Bouguerra.

ASR : Jebali, Saidi, Grayaâ, Ben Othman, Kwamé, Soussi, Ouazzani, Sioud, Hamdouni, Diarra, Ben Salem.

ESM : Krir, Bouslimi, Said, Timoumi, Taboubi, Khlij, Alali, Hakimi, Marzouki, Cedric, Nerier.

ASS : Ghanmi, Triki, Louil, Mahmoud, Meskini, Ben Ayed, Hammami, Barbati, Chetioui, Arfaoui, Ben Hammouda.

UST : Ghanmi, Salhi, Soltani, Belakhal, Bouabid, Khalfa, Mbaye, Zaghdoud, Attia, Abdessalam.

