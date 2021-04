L1 – J23 : Le CA bat l’USMO ! L’ESS et le CSS assurent

L’Etoile Sportive du Sahel a conforté sa deuxième place du classement grâce à sa large victoire, cet après-midi, face à la JS Kairouan 5 à 1. Msakni (1′ et 10′), Chikhaoui (5′) et Boutman (49′ et 64′) ont inscrit les buts étoilés.

Dans la course au maintien, le Club Africain s’est imposé à Ben Jannet 1 à 0 grâce à un but de Hamza Agrebi. Cette victoire permet aux Clubistes de remonter à la 7ème place. Le Club Athlétique Bizertin s’est contenté du nul 1 à 1 sur sa pelouse face à l’AS Rejiche et l’US Tataouine s’est inclinée face à l’AS Soliman 3 à 1.

Résultats complets :

US Ben Guerdane – Stade Tunisien : 0/0

US Monastir – Club Africain : 0/1

CA Bizertin – AS Rejiche : 1/1

ES Metlaoui – CS Sfaxien : 1/0

AS Soliman – US Tataouine : 3/1

Etoile du Sahel – JS Kairouan : 5/1

Espérance de Tunis – Olympique de Beja

Classement :

1/ Espérance de Tunis 46 points

2/ Etoile du Sahel 43 points

3/ US Ben Guerdane 37 points

4/ CS Sfaxien 33 points

– AS Soliman 33 points

6/ AS Rejiche 32 points

7/ Club Africain 28 points

8/ Olympique de Beja 27 points

10/ Stade Tunisien 26 points

– ES Metlaoui 26 points

12/ US Tataouine 24 points

13/ CA Bizertin 21 points

14/ JS Kairouan 3 points

GnetNews