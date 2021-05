L1-J24 : Le CA et l’EST dos Ã  dos ! RÃ©sultats complets

L1-J24 : Le CA et l’EST dos à dos ! Résultats complets

Le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tunis se sont quittés sur le score d’un but partout, mercredi après-midi, dans le cadre du choc de la 24ème journée de la Ligue 1 Professionnelle. Yassine Chamakhi a donné l’avantage au CA à la 83ème minute de jeu et Mohamed Ali Ben Romdhane a égalisé sur penalty six minutes plus tard. A noter que les « Sang et Or » ont évolué à 10 suite à l’expulsion d’Anis Badri à la 67ème minute.

Ghazi Abderrazzek (CA) : « Nous aurions pu nous imposer mais une erreur de la défense a permis à l’EST d’égaliser. Nous avons fourni une belle prestation et étions concentrés tout au long du match ».

Résultats complets :

Club Africain – Espérance de Tunis : 1/1

Stade Tunisien – Etoile du Sahel : 1/0

Olympique de Beja – US Ben Guerdane : 1/1

AS Rejiche – ES Metlaoui : 1/0

JS Kairouan – CA Bizertin : 1/4

CS Sfaxien – AS Soliman : 0/1

US Tataouine – US Monastir : 3/1

Classement :

1/ Espérance de Tunis 60 points

2/ Etoile du Sahel 49 points

3/ US Ben Guerdane 38 points

4/ AS Soliman 36 points

5/ CS Sfaxien 36 points

6/ AS Rejiche 35 points

7/ US Monastir 30 points

8/ Olympique de Beja 29 points

9/ Stade Tunisien 29 points

10/ Club Africain 29

11/ US Tataouine 27 points

12/ ES Metlaoui 26 points

13/ CA Bizertin 25 points

14/ JS Kairouan 3 points

