L1-Saison 2022/2023 : Voici les groupes ! VAR obligatoire pour les play-offs

La Fédération tunisienne de football a finalement tranché. La saison 2022/2023 de la Ligue 1 Professionnelle se déroulera avec la formule des deux groupes ainsi qu’une phase de play-offs et play-out. Les quatre premières équipes joueront pour le titre. Le premier partira avec un bonus de 4 points, contre 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième et un seul pour le quatrième.

La nouveauté ? Il n’y aura pas de relégation directe au terme de la saison régulière. Toutes les équipes classées entre la troisième et la septième place disputeront la phase des play-out.

D’autre part, l’utilisation du VAR sera obligatoire pour les matchs des play-offs. Quant aux rencontres des play-out, la fédération tunisienne de football promet de mettre les moyens nécessaires pour que la technologie soit disponible dans tous les stades.

Groupe A

ES Tunis / Club Africain / ES Sahel / Stade Tunisien / CA Bizertin / ESH Sousse / US Tataouine.

Groupe B

CS Sfaxien / US Monastir / US Ben Guerdane / Olympique de Béja / AS Rejiche / AS Solimane / EOS Bouzid.

GnetNews