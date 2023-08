L1 : Victoires de l’EST, du CA et du ST

Les trois premiers matchs de la saison de la Ligue 1 2023/2024 ont été disputés ce samedi. Les Sang et or se sont imposés à Rades contre le nouveau promu. Le CA a assuré à Ben Guerdane et le Stade Tunisien a bien entamé sa saison à Solimane. Voici les résultats.

Groupe A :

US Ben Guerdane 0-1 Club Africain (CA : Bassem Serarfi 36 mn)

AS Soliman 1-2 Stade Tunisien (ASS : Omar Blel 45+2 mn / ST : Bilel Mejri 4 et 65 mn)

Groupe B :

Espérance de Tunis 1-0 AS Marsa (EST : Oussema Bouguerra 43 mn)