La BAD présente le Projet AFSM au gouverneur de la Banque Centrale pour renforcer la stabilité financière en Afrique

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a accueilli jeudi 4 juillet 2024 une délégation de haut niveau de la Banque Africaine de Développement (BAD), dirigée par M. Kevin Chika Urama, Économiste en Chef et Vice-Président pour la Gouvernance Économique et la Gestion des Connaissances. La réunion a été l’occasion de discuter en profondeur du Mécanisme Africain de Stabilité Financière (AFSM), une initiative visant à renforcer les capacités de financement des projets de développement en Afrique.

Les échanges ont porté sur divers aspects de coopération, mettant en avant l’engagement des deux institutions à promouvoir la stabilité financière et une croissance inclusive. M. Nouri et M. Urama ont exprimé leur optimisme quant aux futures collaborations entre la BCT et la BAD, visant à renforcer la résilience économique de la Tunisie et à promouvoir un développement durable.

En plus de discuter des avantages de la consolidation des relations académiques, la délégation a présenté les mécanismes proposés par la BAD, tels que l’Académie de Gestion des Finances Publiques et l’Académie de Gestion des Politiques Macroéconomiques. Ces initiatives visent à renforcer les compétences et les connaissances des professionnels du secteur économique et financier en Afrique, soutenant ainsi les ambitions de la Tunisie en matière de croissance verte et de développement durable.

Le projet AFSM a été présenté comme une réponse ambitieuse aux défis de financement de la croissance en Afrique, offrant des opportunités significatives pour les économies africaines, y compris la Tunisie. La rencontre a également exploré les implications potentielles de l’AFSM et les moyens de maximiser son impact sur les économies du continent.

Cette réunion marque une étape cruciale dans le renforcement des relations entre la BCT et la BAD, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration pour le développement économique et financier de la Tunisie et de l’Afrique.

Gnetnews