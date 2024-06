La BEI et l’Union Européenne investissent 210 millions d’Euros pour moderniser le corridor routier Sfax-Kasserine

La Banque Européenne d’Investissement (BEI), avec le soutien de l’Union européenne, a annoncé un prêt de 210 millions d’euros pour moderniser le corridor routier Sfax-Kasserine en Tunisie. Ce projet s’inscrit dans le Plan National des Transports 2040 de la Tunisie, visant à améliorer la connectivité régionale et à dynamiser l’économie des zones défavorisées.

La ministre de l’Économie et de la Planification, Féryel Ouerghi Sebaï, et le vice-président de la BEI, Ioannis Tsakiris, ont signé cet accord lors du « Tunisia Investment Forum » tenu à Tunis les 12 et 13 juin. La modernisation de la route RN13, longue de 180 kilomètres, transformera l’infrastructure existante en passant de 2×1 voies à 2×2 voies, incluant des barrières médianes.

Ce financement, soutenu par une garantie de l’Union européenne, vise à promouvoir l’intégration régionale et la croissance socio-économique, réduisant les inégalités et stimulant les échanges commerciaux avec l’Algérie et la Libye. La BEI, en coopération avec la Banque mondiale, assurera une supervision technique rigoureuse et un soutien à la mise en œuvre du projet.

Ioannis Tsakiris a déclaré : « En améliorant la connectivité régionale et en facilitant les échanges économiques, nous contribuons à réduire les inégalités régionales et à dynamiser l’économie locale. »

Le projet inclut des études techniques, environnementales et sociales complètes, ainsi que des plans d’action de réinstallation. Les travaux devraient débuter au second semestre 2025, après l’appel d’offres prévu pour le second semestre 2024, et durer 36 mois.

Cette initiative s’aligne sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et la stratégie Global Gateway de l’UE, visant à renforcer les infrastructures économiques de la Tunisie et à promouvoir un développement durable et inclusif.

Gnetnews