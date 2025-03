La Chambre nationale des pâtisseries tunisiennes appelle à la régulation du secteur

Le 25 mars 2025, Samia Dhiab, Présidente de la Chambre nationale des pâtisseries tunisiennes, a indiqué que les prix des pâtisseries ne sont pas uniformes et varient en fonction de la quantité de fruits secs utilisés.

Lors de son intervention téléphonique sur les ondes de la radio nationale, Mme Dhiab a souligné que 60 % du secteur des pâtisseries reste non organisé et non légal. Elle a précisé que le secteur réglementé est sous la supervision du ministère du Commerce et de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Elle a également appelé à une surveillance accrue des établissements opérant en dehors du cadre légal et non organisé.

Enfin, Mme Dhiab a invité les Tunisiens à boycotter les vendeurs de pâtisseries en ligne pour éviter les risques d’escroquerie et préserver leur santé.

