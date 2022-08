La chine convoque l’ambassadeur américain à Pékin, Pelosi affirme être venue pour apporter la paix

Xinhua & Gnetnews – Pékin a convoqué l’ambassadeur des Etats-Unis en Chine, Nicholas Burns, tard dans la nuit de mardi à mercredi, pour lui faire part de ses « vives protestations » contre la visite de présidente du Sénat, Nancy Pelosi, à Taiwan.

La présidente de la chambre des représentants US, Nancy Pelosi, a affirmé être venue à Taïwan « pour apporter la paix. »

Le monde doit choisir, aujourd’hui, entre la démocratie et l’autocratie, a-t-elle indique, affirmant que son pays œuvre à répandre la démocratie et la paix à travers le monde.

Ce faisant, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, cité par Xinhua, a pointé une grave violation du principe d’une seule Chine et des trois communiqués conjoints sino-américains. Mme Pelosi joue avec le feu et risque de provoquer une condamnation universelle, a-t-il ajout à l’adresse du diplomate.

Cela a un sévère impact sur le fondement politique des relations entre la Chine et les Etats-Unis, et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, a-t-il ajouté.

Cette visite compromet gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan et envoie un signal erroné aux forces séparatistes cherchant l' »indépendance de Taiwan », a contesté M. Xie, indiquant que la Chine ne restera pas les bras croisés », et les Etats-Unis vont en payer le prix.

« Taiwan est Taiwan de la Chine, et Taiwan retournera finalement dans les bras de la patrie. Le peuple chinois n’a pas peur des fantômes, de la pression et du mal », a déclaré M. Xie.

Dans l’esprit du peuple chinois, rien n’est plus sacré que de protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine, et rien n’est plus important que de sauvegarder et de réaliser la réunification nationale, a noté M. Xie, ajoute Xinhua.

L’armée chinoise a déclaré qu’elle s’était placée en « état d’alerte élevé » et qu’elle « lancerait une série d’actions militaires ciblées en réponse » à la visite.

