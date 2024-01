« La Chine va appuyer fortement la Tunisie en matière de préservation de sa souveraineté, et salue le soutien tunisien dans l’affaire de Taïwan » (MAE chinois)

Le ministre des Affaires étrangères Chinois, Wang YI, a affirmé que la Chine se considère comme un partenaire stratégique de la Tunisie, faisant valoir l’amitié profonde entre les deux pays.

Dans une déclaration vidéo au terme d’une rencontre avec le président Kaïs Saïed, à Carthage, le chef de la diplomatie chinoise a affirmé que son pays « soutient fortement le président Kaïs Saïed, représentant et dirigeant du peuple tunisien vers le progrès et la prospérité ». « Nous le soutenons en matière de consolidation des réformes internes et de relance de la conscience nationale », a-t-il déclaré.

Wang YI, qui effectue une visite de trois jours en Tunisie à l’occasion du soixantenaire des relations sino-tunisiennes, a ajouté que son pays allait appuyer fortement l’Etat tunisien, en matière de préservation de sa souveraineté, de son indépendance et la dignité de son peuple. « Nous remercions la Tunisie en matière d’appui des affaires centrales de la Chine, notamment sa souveraineté nationale, et la protection de son territoire, particulièrement l’affaire de Taïwan. L’Etat tunisien appuie et se tient aux côtés de la partie chinoise », a-t-il assuré.

Wang YI s’est fait l’écho des louanges du président de la république pour le rôle de son homologue chinois, Xi Jinping de conduire la Chine vers le progrès et la modernisation, ainsi que pour la stratégie diplomatique de la Chine en matière d’appui des pays en développement et de relance de la coopération conjointe.

Le chef de la diplomatie chinoise a ajouté que son pays est totalement satisfait des résultats fructueux des relations entre la Tunisie et la Chine, saluant le président Kaïs Saïed pour son adoption et son appui au « principe d’amitié ».

« La Tunisie est un pays qui a une histoire ancienne, une civilisation ancrée et qui avance à pas constants », a-t-il fait valoir, se disant persuadé que la croissance économique en Tunisie va développer le niveau de vie de son peuple.

Gnetnews