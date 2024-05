La Colombie va Ã©tablir une ambassade Ã  Ramallah en Palestine

La Colombie va établir une ambassade à Ramallah en Palestine

Le ministre colombien des Affaires étrangères, Luis Murillo, a annoncé mercredi que la Colombie ouvrira une ambassade à Ramallah, en Palestine.

« L’instruction a été donnée par le président Gustavo Petro pour que nous installions l’ambassade de Colombie à Ramallah. Ce sera le prochain pas que nous allons faire », a déclaré M. Murillo à la presse.

Cette annonce fait suite à la décision de trois pays européens, l’Espagne, l’Irlande et la Norvège et plus récemment la Belgique, de reconnaître l’État de Palestine.

« La Colombie avait déjà reconnu ces dernières années la Palestine comme un État. (…) Nous sommes convaincus que de plus en plus d’États vont reconnaître la Palestine », a-t-il ajouté.

« Étant donné le contexte des accords d’Oslo, l’ONU s’est entendue sur une solution à deux États, il est donc nécessaire de reconnaître la Palestine comme un État à part entière », a également commenté le ministre.

Début mai, le président Petro avait annoncé la rupture des liens diplomatiques avec Israël en raison de son agression génocidaire en cours contre l’enclave palestinienne.

Gnetnews