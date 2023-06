La Commission de conciliation pÃ©nale rÃ©clame 11MD Ã  l’ancien dÃ©putÃ© Lotfi Ali et son frÃ¨re

La Commission de conciliation pénale réclame 11MD à l’ancien député Lotfi Ali et son frère

La Commission de conciliation pénale réclame onze millions de dinars à Lotfi Ali et son frère dans l’affaire du transport du phosphate, selon l’avocat Fayçal Jadlaoui. Ce dernier a indiqué lors d’une interview Shems FM que le montant a été fixé en fonction de la valeur du marché remporté, mais que la défense prévoit de renégocier avec la commission pour éviter la peine de prison. Il a également souligné les pertes subies par ses clients pendant leurs deux années de détention. Une audience est prévue le 19 juin, et selon l’avocat, le montant proposé par la commission est jugé excessif, sachant que la commission ne réduit jamais ses propositions financières.

Lotfi Ali, ancien député de Tahya Tounes, a été arrêté le 21 août 2021 suite à trois mandats de recherche émis par la direction de lutte contre les crimes économiques et financiers. Les accusations portées contre lui incluent le faux et usage de faux, la corruption administrative, le blanchiment d’argent, le conflit d’intérêts et l’enrichissement illicite, dans le cadre d’une enquête sur une affaire de corruption liée à l’extraction et au transport du phosphate.

Gnetnews