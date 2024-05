La CPI Ã©met des mandats d’arrÃªt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre

La CPI émet des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé l’émission de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, les accusant de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié le 20 mai 2024, le procureur de la CPI, Karim Ahmed Khan, a déclaré avoir « de bonnes raisons de penser que la responsabilité pénale de Benjamin Netanyahou et de Yoav Gallant est engagée pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine (dans la bande de Gaza) à compter du 8 octobre 2023 ». Les accusations incluent :

– L’affamement délibéré de civils comme méthode de guerre.

– Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé.

– L’homicide intentionnel et le meurtre en tant que crimes de guerre.

– Le ciblage intentionnel de la population civile.

– L’extermination et/ou le meurtre en tant que crime contre l’humanité.

– La persécution en tant que crime contre l’humanité.

– D’autres actes inhumains en tant que crime contre l’humanité.

« Ces crimes ont été commis dans le cadre d’un conflit armé international entre Israël et la Palestine, ainsi que d’un conflit armé non-international entre Israël et le Hamas (et d’autres groupes armés palestiniens) qui se déroulait simultanément », lit-on dans le même communiqué.

Le procureur de la CPI a également émis des mandats d’arrêt contre Yahya Sinwar (chef du Hamas dans la bande de Gaza), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (commandant en chef des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas) et Ismail Haniyeh (chef de la branche politique du Hamas). Ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis sur le territoire d’Israël et dans l’État de Palestine.

