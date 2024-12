La déception de Reghecampf : « Deux points perdus à cause de deux balles arrêtéesé

L’Espérance Sportive de Tunis a concédé le nul, ce dimanche face au Club Africain (2/2). Menés au score suite à un corner, les Sang et or qui ont égalisé et pris l’avantage ont finalement été rattrapés par un but, sur un autre corner. Interrogé à la fin du match, le coach Reghecampf a déclaré : « Quelle déception de perdre deux points suite à des balles arrêtées. Nous avons disputé un grand match malgré les blessures et les changements obligatoires. Mais ce n’est pas une excuse. Nous ne devons plus encaisser des buts de cette manière. Nous n’étions pas bons en deuxième période. Je retiens la bonne volonté et la réaction après avoir été menés, mais nous avons encore du travail à faire pour revenir au top ».