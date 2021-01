La dÃ©cision du limogeage du ministre de lâ€™IntÃ©rieur est opportune et justifiÃ©e (Nasfi)

La décision du limogeage du ministre de l’Intérieur est opportune et justifiée (Nasfi)

Le président du bloc de la réforme, Hassouna Nasfi, a déclaré que l’institution sécuritaire relève des prérogatives du chef du gouvernement.

Commentant la destitution du ministre de l’Intérieur, Nasfi a affirmé que « cette décision est pertinente et motivée », estimant que « la hiérarchie et les mesures réglementaires et constitutionnelles doivent être respectées, en relation avec les nominations aux hautes fonctions relevant du ministère de l’Intérieur ».

Dans une déclaration relayée par Jawhara, le député a indiqué que « la situation dans le pays ne supporte plus les tiraillements entre le chef du gouvernement et son ministre de l’Intérieur ».

Et d’ajouter : « je pense que le chef du gouvernement a commencé à réfléchir sérieusement à opérer un remaniement ministériel du fait de la vacance à la tête de trois importants ministères », (NDLR : Culture, Environnement, et Intérieur).

Hichem Mechichi avait limogé, hier, le ministre de l’Intérieur, et décidé d’assurer lui-même l’intérim à la tête de ce département, un poste qu’il avait, déjà occupé, avant son accession à la primature.

Gnetnews