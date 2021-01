La déposition du ministre de l’Intérieur « ne relève pas des prérogatives du président de la république » (Abdessalem)

Le dirigeant d’Ennahdha, Rafik Abdessalem, affirme ce mercredi 06 janvier que « la déposition du ministre de l’Intérieur n’est pas un crime qui mérite une justification, mais une mesure ordinaire qui relève des prérogatives du Chef du gouvernement ».

« Ce dernier a le droit de changer et de limoger, conformément à une évaluation objective de la prestation et des erreurs ».

« Autrement dit, il est un membre d’un gouvernement et non d’un club de privilégiés ».

Dans un poste sur sa page officielle Facebook, il ajoute que « le président a ses prérogatives fixées par la constitution, mais le ministère de l’Intérieur n’est, absolument pas, de ses prérogatives ».

Il s’adresse au président de la république en ces termes : « Monsieur le président, nous voulons un Etat de droit et des institutions qui respecte ses hommes, femmes, sa constitution, et sa révolution qui l’a affranchi de l’autoritarisme ».

Et de poursuivre : « la constitution, quelles qu’en soient les insuffisances, nous a immunisés contre les putschs et le retour en arrière, a créé un équilibre entre les pouvoirs, et ne l’a pas mis entre les mains d’une seule personne ou une seule instance, c’est là la vraie signification de la liberté et de la démocratie ».

