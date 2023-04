La direction des prisons nie toutes maltraitances envers les prisonniers politiques

Dans une déclaration à Mosaïque FM ce samedi 8 avril 2023, Ramzi Kouki, porte-parole de la direction générale des prisons et de la rééducation, a affirmé que les rumeurs de maltraitance envers les prisonniers politiques étaient fausses.

Selon lui, les conditions de détention sont conformes aux normes internationales et aux droits de l’Homme, et la santé des prisonniers est suivie quotidiennement. Il a également souligné que la direction des prisons est neutre en matière de conflit politique et qu’elle poursuivra en justice toute personne propageant de fausses informations sur les conditions de détention des prisonniers.

A noter que les avocats des prisonniers politiques ont précédemment dénoncé les conditions de détention et les maltraitances dont leurs clients seraient victimes.

