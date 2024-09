La Direction générale de la sureté nationale soutient les familles des martyrs de la nation à l’occasion de la rentrée scolaire

Dans le cadre de l’attention portée aux familles des martyrs de la nation, la Direction générale de la sureté nationale a organisé, ce lundi 16 septembre 2024, une initiative spéciale en accompagnant les enfants des martyrs lors de leur rentrée scolaire.

Des cadres et agents de la sécurité nationale se sont rendus dans différentes régions du pays pour soutenir moralement ces élèves et leur offrir un encouragement symbolique. Cette action vise à honorer la mémoire des martyrs et à exprimer la solidarité de l’institution envers leurs familles.

Gnetnews