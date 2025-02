La Douane tunisienne saisit prÃ¨s d’une tonne de corail marin et des devises Ã©trangÃ¨res Ã  Bizerte

La Douane tunisienne saisit près d’une tonne de corail marin et des devises étrangères à Bizerte

Dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les activités de contrebande, la Douane tunisienne a réalisé une saisie importante à Bizerte le 11 février 2025. Les services du garde-côte douanier ont intercepté près de 1 tonne de corail marin illégalement acquis, ainsi qu’une somme en devises étrangères et une quantité d’or, pour une valeur totale estimée à environ 1,8 million de dinars.

Cette saisie a été effectuée après l’exploitation d’une information selon laquelle un individu détenait une quantité significative de corail dans un magasin de la région, sans la documentation légale requise. Suite à des investigations sur le terrain et en coordination avec le bureau du procureur, une perquisition a été menée dans le magasin, où les autorités ont découvert 975 kilogrammes de corail marin, d’une valeur estimée à 1,6 million de dinars. Les premières investigations ont révélé que cette cargaison était en préparation pour être exportée illégalement hors du pays.

En plus du corail, les agents ont saisi environ 1 kilogramme d’or sans origine légale, d’une valeur de 113 000 dinars, ainsi qu’une somme en devises étrangères équivalente à plus de 80 000 dinars. Un procès-verbal de saisie a été rédigé et le dossier a été transmis à la direction des recherches douanières pour poursuivre les enquêtes.

Suite à cette opération, des violations supplémentaires, tant douanières que monétaires, ont été identifiées, et des mesures appropriées ont été prises.

Gnetnews