La fille de Goubellat condamnÃ©e Ã  10 ans de prison pour complicitÃ© de meurtre de sa mÃ¨re et grand-mÃ¨re

La fille de Goubellat condamnée à 10 ans de prison pour complicité de meurtre de sa mère et grand-mère

Le porte-parole officiel du tribunal de première instance de Béjà, Riadh Bokri, a déclaré ce mercredi 21 octobre à la TAP, que la fille, connue sous le nom de la fille de Goubellat a été condamnée à 10 ans de prison, pour le meurtre des ascendants (sa mère et sa grand-mère).

La fille qui est âgée de 17 ans purgera la première partie de la peine au centre de rééducation, pour être transférée après à la prison des femmes, a-t-il dit.

La fille qui avait 15 ans au moment des faits, a fait l’objet d’une vague de sympathie populaire et de la part des instances officielles, pour avoir été victime, comme on le pensait, de viol et de grande violence.

L’enquête a montré néanmoins qu’elle était partie prenante dans le meurtre de sa mère et sa grand-mère, et a induit en erreur la justice.

Le juge d’instruction du 2ème bureau du tribunal de première instance de Béjà avait émis un mandat de dépôt contre la fille, pour meurtre sur la base de l’article 203 du code pénal.

Selon la première version de ce qui est communément appelé le crime de Goubellat, une intrusion a été faite au domicile où vivaient une femme âgée, sa fille et sa petite fille. La grand-mère et la mère ont été violemment agressées, et ont succombé à leurs blessures. La fille a été enlevée, violentée et violée par plusieurs hommes.

Un non-lieu a été prononcé dans l’enquête ayant concerné 10 personnes de Goubellat, dont un militaire et un sécuritaire ; le beau-frère de l’accusée est maintenu en état de liberté, à la disposition de l’enquête.

Gnetnews