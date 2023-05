La France, l’Allemagne, l’Égypte et la Jordanie alarmés par l’escalade de la violence et prônent le maintien du Statu quo à el-Quds

Les ministres des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne, de l’Égypte et de la Jordanie se sont réunis à Berlin aujourd’hui, le 11 mai 2023, dans le cadre du mécanisme du groupe de Munich et se sont consultés sur les mesures nécessaires pour parvenir à une paix juste et durable.

Nous sommes profondément alarmés par ce nouveau cycle de violences et la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés et en Israël, ainsi que par les événements en cours à Gaza, qui ont fait des victimes civiles, y compris des femmes et des enfants, ce qui est inacceptable.

Nous appelons à un cessez-le-feu global immédiat qui mette fin aux opérations militaires israéliennes à Gaza et aux tirs indiscriminés de roquettes contre Israël. Le droit international humanitaire doit être respecté.

La France, l’Allemagne et la Jordanie ont salué les efforts déployés par l’Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Ces faits déplorables nous rappellent de manière poignante que le conflit israélo-palestinien doit recevoir une attention immédiate pour éviter une déflagration majeure. Un horizon politique est nécessaire pour donner de l’espoir à la population, lui offrir de véritables perspectives et mettre fin à l’occupation.

Les ministres ont souligné que toutes les causes de tensions et tous les facteurs de violence doivent cesser, y compris les mesures unilatérales qui compromettent la solution des deux États et les perspectives d’une paix juste et durable.

Nous saluons vivement les efforts conjoints déployés par la République arabe d’Égypte, le Royaume hachémite de Jordanie et les États-Unis d’Amérique afin d’apaiser les tensions et de prévenir toute nouvelle violence, l’objectif étant d’impulser la dynamique nécessaire à la reprise d’un vaste processus politique conduisant à une paix juste et durable reposant sur la solution des deux États. Nous appelons les parties à mettre en œuvre scrupuleusement les engagements qu’elles ont pris à Aqaba le 26 février 2023 et réitérés à Charm-el-Cheikh le 19 mars 2023.

Nous appelons au maintien du statu quo concernant les Lieux saints de Jérusalem. À cet égard, nous rappelons le rôle important de gardien des Lieux saints à Jérusalem dévolu à la monarchie hachémite. Nous sommes par ailleurs vivement préoccupés par les pressions croissantes qui s’exercent sur les communautés chrétiennes et musulmanes à Jérusalem.

Les derniers événements illustrent la nécessité de relancer un processus politique crédible menant à une paix globale et durable entre les Israéliens et les Palestiniens, sur la base de la solution des deux États garantissant un État palestinien indépendant, contigu, viable et souverain sur la base des lignes du 4 juin 1967 et conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Nous continuerons de travailler avec toutes les parties afin d’instaurer une perspective réaliste de reprise d’un processus politique crédible. Nous soulignons également que la réalisation d’une paix juste et durable constitue un objectif stratégique qui est dans l’intérêt de toutes les parties et est essentiel à la sécurité et à la stabilité de la région.

