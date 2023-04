La France, premiÃ¨re destination des Ã©tudiants tunisiens Ã  l’Ã©tranger

La France, première destination des étudiants tunisiens à l’étranger

Selon Maha Hammami, directrice des bourses et prêts universitaires à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la France reste la première destination des étudiants tunisiens, qu’ils soient boursiers ou non.

Au cours de l’année universitaire 2021-2022, la Tunisie a accordé 782 bourses de longue durée, dont 525 pour la France, 170 pour l’Allemagne, 80 pour le Canada et 7 pour d’autres pays. Pendant cette même période, 1026 bourses de courte durée ont été octroyées, dont 658 pour la France et 128 pour l’Espagne.

Hammami a signalé qu’il existe différents programmes de bourses et de prêts universitaires à l’étranger. Par exemple, près de 23 bourses d’études en France et 24 bourses d’études en Allemagne sont accordées chaque année dans le cadre du programme des bourses de bacheliers lauréats.

En outre, 52 bourses ont été accordées en 2022 aux élèves de l’institut préparatoire aux études scientifiques et techniques (IPEST) qui ont réussi le concours d’accès aux grandes écoles en France.

Hammami a également déclaré que la France est la destination des étudiants non boursiers, indiquant que sur un total de 17 268 étudiants tunisiens partis poursuivre leurs études supérieures à l’étranger en 2022-2023, 6962 ont choisi la France.

